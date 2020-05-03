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«Собственных мыслей нет»: Собчак высмеяла ведущих прямые эфиры блогеров за отсутствие интеллекта

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Ниса Мурзанаева
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Теледива заявила, что «мозг — не ягодицы, его не отфотошопить».

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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Ксения Собчак опубликовала в Instagram разгромный пост, посвященный поведению большинства блогеров в самоизоляции. По словам ведущей, «карантин оказался полезной штукой», ведь теперь знаменитостей можно наблюдать в прямых эфирах, которые они массово устраивают. Вот только, по мнению теледивы, интеллектом во время онлайн-трансляций звезды отнюдь не блещут.

«Всех откровенно подвел такой формат. На сочинение подписи к фотографиям можно нанять студента литинститута. Ну, или копипастнуть из папочки „Стихи поэтов серебряного века“. А на прямой эфир уже „раба“ не пошлешь: необходимо транслировать собственные мысли, а их отчаянно нет», — написала телеведущая в микроблоге.

По словам Ксении Собчак, блогеры «с ухоженными лицами не сильно обременены интеллектом». Она утверждает, что это и не нужно, ведь любят их за другое.

«Они и не пытались развивать или „прокачивать“ этот странный орган — мозг. Он — не ягодицы, не отфотошопишь. И прямой эфир Instagram эту горькую правду обнажает. Поэтому, девочки, запись и только запись, и хороший видеоредактор!» — резюмировала знаменитость.

Instagram @xenia_sobchak

«Экспресс-газета» пишет, что Ксения Собчак в критической публикации намекнула на Регину Тодоренко, весьма неудачно высказавшуюся о домашнем насилии на Youtube-шоу, после выпуска которого ее лишили премии «Женщина года». Вот и подписчики телеведущей отчего-то в первую очередь вспомнили о Тодоренко. Однако юзеры «прошлись» и по другим звездам.

«Хороший совет на будущее для Тодоренко»;

«Яркий пример Тодоренко и Ивлеева»;

«Я с каждого эфира Бони ржу», — написали фолловеры.

Подписчики отметили, что больше всего в самоизоляции их веселит то, как знаменитости умудряются ссориться друг другом в соцсетях. Сама Ксения Собчак во время пандемии ведет войну сразу по нескольким фронтам. Сначала она высмеяла Ивлееву и Бузову за купание в макаронах (за них вступились Максим Галкин и Тина Канделаки). Потом намекнула на Викторию Боню, когда высказывалась о «тупости некоторых блогерш». Правда, в конце концов телеведущей досталось и самой. Тимати написал огромный пост, в котором вспомнил обо всех сомнительных поступках теледивы и упомянул о наркотиках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Собчак и ее муж Константин Богомолов раскрыли правила поведения в спальне. Откровениями они поделились во время прямого эфира в Instagram из-за самоизоляции.

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