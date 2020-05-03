Дана Борисова собралась привезти «вкусненького» заболевшей «рыбоньке» Татьяне Васильевой
Телеведущая призналась, что очень переживает за 73-летнюю народную артистку РФ.
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Фото, видео: Instagram @danaborisova_official
Дана Борисова опубликовала вInstagramm видео, в котором призналась — она очень переживает за свою давнюю приятельницу известную актрису Татьяну Васильеву. У народной артистки РФ диагностирована двусторонняя пневмония. Телеведущая утверждает, что ее и кинозвезду связывают невероятно трогательные теплые отношения.
«Мне больше всего нравится, что Тане Васильевой я как старшая подруга. Сегодня поеду к ней. У нас такие отношения, я ей звоню: «Моя куколка, моя рыбонька, ты уже в постелечку легла?» — поделилась знаменитость.
Дана Борисова рассказала, что из-за переживаний о здоровье подруги у нее накануне возникли проблемы со сном. Телеведущая пообещала навестить приятельницу с чем-нибудь «вкусненьким».
1 мая стало известно, что 73-летняя Татьяна Васильева слегла с температурой и кашлем. Позже у звезды диагностировали двустороннюю пневмонию. В настоящий момент артистка лечится дома антибиотиками и ожидает результатов теста на коронавирус.
Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Васильева поразилась масштабу эпидемии, побывав в медучреждении.
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