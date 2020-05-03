Скончался 13-летний капитан следж-хоккейной петербургской команды «Red Rocket»
Рафаэль Зиновьев мечтал поступить в МГИМО и принять участие в Паралимпиаде.
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
Капитан детской следж-хоккейной команды «Red Rocket» Рафаэль Зиновьев скончался в возрасте 13 лет в Петербурге. Об этом сообщается на странице «СКА-Стрела» во ВКонтакте.
«Он хотел быть похожим на Харламова и Лаврова, мечтал поступить в МГИМО и выступить на Паралимпиаде. Много планов, целей и желаний. Рафаэль жил без оглядки, в полную силу. Его открытую улыбку невозможно забыть», — говорится в сообщении.
Хоккейный клуб выразил родителям и близким Рафаэля соболезнования.
Следж-хоккей (хоккей на санях) — аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями. Этот вид спорта входит в программу зимних Паралимпийских игр.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о десятилетнем скейтбордисте без ног Максиме Абрамове из Санкт-Петербурга, который мечтает выступить на Паралимпиаде.
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