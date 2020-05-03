Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 3 мая

Погибшие и пострадавшие на 3 мая

Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 3 486 530 человек. Болезнь унесла жизни 244 810 человек. Выздоровели 1 125 171 пациент.

Ситуация в России

Число зараженных коронавирусной инфекцией составляет 124 054 человека, выздоровели 15 013 человек. Жертвами вируса стали 1 222 человек.

Президент РФ Владимир Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и выступит с обращением к гражданам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Академик РАН Феликс Ершов рассказал о способах заражения коронавирусом. По его словам, COVID-19 передается не только воздушно-капельным путем, но и через кишечник.

Людей без масок перестанут пускать в общественный транспорт в Подмосковье с 12 мая.

Сорок человек с коронавирусом в Приморье находятся в тяжелом состоянии.

Следственный комитет РФ по Воронежской области начал проверку по факту падения из окна больницы зараженного коронавирусом врача скорой помощи. По предварительным данным, инцидент произошел в ночь на 2 мая.

Петербургские власти намерены выяснить подробности об автотусовке на парковке у стадиона «Газпром Арена».

Известный детский врач Евгений Комаровский рассказал, как правильно использовать санитайзер. Об этом он сообщил в видео под названием «Веселые вопросы о коронавирусе».

Ситуация в мире

Министр безопасности Боснии и Герцеговины (БиГ) Фахрудин Радончич не дал разрешения российским военным медикам на въезд в страну, хотя специалистов пригласили сами власти республики. Причиной этого решения стали бюрократические проволочки.

Вывозной рейс с Пхукета совершил посадку в промежуточном аэропорту Платов в Ростове-на-Дону.

В Канаде за сутки выявлено 1,5 тысячи заразившихся коронавирусом, динамика замедлилась.

Лукашенко не проходил тест на коронавирус, так как хорошо себя чувствует — пресс-секретарь.

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