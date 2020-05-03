Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 3 мая
Число зараженных COVID-19 по всему миру — 3 486 530 человек. Болезнь унесла 244 810 жизней.
Фото: ТАСС / Красильников Станислав
Погибшие и пострадавшие на 3 мая
Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 3 486 530 человек. Болезнь унесла жизни 244 810 человек. Выздоровели 1 125 171 пациент.
Ситуация в России
Число зараженных коронавирусной инфекцией составляет 124 054 человека, выздоровели 15 013 человек. Жертвами вируса стали 1 222 человек.
Президент РФ Владимир Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и выступит с обращением к гражданам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Ситуация в мире
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Лукашенко не проходил тест на коронавирус, так как хорошо себя чувствует — пресс-секретарь.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
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Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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