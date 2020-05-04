Трое детей попали в ДТП под Петербургом, взяв без спроса родительское авто
Авария произошла в Ломоносовском районе Ленобласти.
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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today, @krasnoe_selo
Трое детей улетели в кювет после того, как, предположительно, поехали кататься без спроса на родительском автомобиле. Авария произошла днем недалеко от переезда в Аннино Ломоносовского района Ленобласти.
По словам очевидцев, за рулем находились трое подростков в возрасте 11 и 12 лет. Пострадавших в результате ДТП нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.
«Ехал в этой машине, рассказываю: за рулем был 17-летний, на переднем 13, я на заднем. На обочину, не зная габаритов, заехали и в неуправляемый занос», — прокомментировал в сети возможный участник аварии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о ДТП с каретой «скорой помощи» в центре Омска.
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