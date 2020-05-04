В Северной Осетии загорелся ресторан на площади 2,5 тысячи квадратных метров

На тушение крупного пожара направили более полусотни сотрудников МЧС.

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Фото, видео: пресс-служба ГУ МЧС России по РСО-Алания

Крупный пожар произошел в районе станицы Архонской Республики Северная Осетия — Алания. Как уточняет региональное управление МЧС, там загорелся ресторан «Фермер» на площади 2,5 тысячи квадратных метров.

В полночь на пульт дежурного поступило сообщение о случившемся. Первое подразделение прибыло на место через 12 минут. Пожару присвоили второй ранг сложности. Всего на его тушение направили 52 человека и 12 единиц техники.

пресс-служба ГУ МЧС России по РСО-Алания

Спустя час возгорание локализовали, а еще через полчаса устранили открытое горение. Борьба с огнем продолжается — на территории в основном располагаются деревянные здания и строения. Сотрудники МЧС ликвидируют последние очаги пожара и разбирают разрушения. Пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что горящий склад с подсолнечным маслом частично обрушился под Подольском.

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