В Северной Осетии загорелся ресторан на площади 2,5 тысячи квадратных метров
На тушение крупного пожара направили более полусотни сотрудников МЧС.
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Фото, видео: пресс-служба ГУ МЧС России по РСО-Алания
Крупный пожар произошел в районе станицы Архонской Республики Северная Осетия — Алания. Как уточняет региональное управление МЧС, там загорелся ресторан «Фермер» на площади 2,5 тысячи квадратных метров.
В полночь на пульт дежурного поступило сообщение о случившемся. Первое подразделение прибыло на место через 12 минут. Пожару присвоили второй ранг сложности. Всего на его тушение направили 52 человека и 12 единиц техники.
Спустя час возгорание локализовали, а еще через полчаса устранили открытое горение. Борьба с огнем продолжается — на территории в основном располагаются деревянные здания и строения. Сотрудники МЧС ликвидируют последние очаги пожара и разбирают разрушения. Пострадавших нет.
Ранее 5-tv.ru писал, что горящий склад с подсолнечным маслом частично обрушился под Подольском.
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