«Все в одну кашу свалено»: Жорин высмеял экс-юриста Шукшиной за жалобу на Алибасова

Звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с 5-tv.ru рассказал, что думает о ситуации вокруг иска Юлиана Соболева — бывшего адвоката Лидии Федосеевой-Шукшиной — к Бари Алибасову. Юрист обвиняет известного певца в так называемом мошенничестве, якобы в результате которого актриса переписала на Бари огромную квартиру.

По мнению Жорина, этот инцидент больше похож на розыгрыш, чем на реальное стремление помочь артистке заполучить квадратные метры обратно.

«159-я (статья УК РФ „Мошенничество“ — Прим.ред.) — это дело частно-публичного обвинения. То есть оно возбуждается по заявлению потерпевшего. В данном случае потерпевшая никакое заявление не писала и никого не уполномочивала это заявление писать», — отметил звездный адвокат.

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А также добавил, что настоящая правозащитница Шукшиной, Юлия Вербицкая-Линник, вообще не понимает смысла поданной Соболевым жалобы на артиста в Следственный комитет. Однако пообещала, что обязательно разберется с этим вопросом в рамках российского законодательства.

«Чистота сделки очевидна. Она есть на видео, она обсуждалась, и все пришли к выводу о том, что здесь все кристально чисто», — в очередной раз пояснил Жорин.

Сергей объяснил, что заявление экс-адвоката звезды выглядит смешно, в том числе, и потому, что в нем удивительным образом совмещаются и заявление о преступлении, и постановление о возбуждении уголовного дела, и даже постановление об избрании меры пресечения. Но самое главное, что вводит в ступор — отсутствие подписи Юлиана в графе о понимании ответственности за заведомо ложный донос.

«В одну кашу все это свалено, причем в таком юмористическом виде! Если бы не знать, что это заявление действительно подано, можно было бы предположить, что это какой-то прикол. Потому что оно выглядит абсолютно абсурдно и не имеет под собой никакой юридической подоплеки. Очевидно, что это писал человек, далекий от юриспруденции, и, возможно, с некоторыми нарушениями психическими», — смеясь подытожил опытный юрист.

Ранее 5-tv.ru рассказал об обстоятельствах, при которых бывший юрист Лидии Федосеевой-Шукшиной подал жалобу в Следственный комитет на Бари Алибасова.