Известный адвокат посоветовал юристу Шукшиной разбираться с Алибасовым в суде
Несколько дней назад адвокат Юлиан Соболев обвинил известного продюсера в крупном мошенничестве.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков
Опытный следователь и адвокат Левон Агаджанян в беседе с 5-tv.ru прокомментировал ситуацию вокруг скандала с дарением квартиры актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной известному продюсеру Бари Алибасову.
Юрист заявил, что бывший адвокат народной артистки Юлиан Соболев, конечно, имел право обратиться в правоохранительные органы с жалобой, что Алибасов и его адвокат Сергей Жорин якобы подстроили сделку с квартирой таким образом, что Шукшина не завещала, а подарила жилплощадь артисту. Однако ему следовало все-таки обращаться в суд, а не загружать следственные органы столь примитивным делом.
«Орган предварительного следствия нацелен на расследование преступлений. Здесь же немного другая ситуация. <…> Это плоскость не уголовного судопроизводства. Это гражданско-правовые отношения. К моему глубочайшему сожалению, такими обстоятельствами мы перегружаем органы предварительного следствия, которые вынуждены в этом во всем разбираться и оставляют реальные сложные расследования уголовных дел за скобками. Нельзя такое допускать», — пояснил Агаджанян.
Давая общую оценку ситуации, опытный юрист отметил: данное дело не имеет перспектив. Ведь все прекрасно понимают, что у Алибасов — законный супруг Федосеевой-Шукшиной — всегда был в теплых отношениях с артисткой, а значит, ничего подозрительного в шикарном подарке попросту нет. Так, по предположению Левона, суд скорее встанет на сторону музыканта, чем поддержит экс-юриста знаменитой актрисы.
Как бы то ни было, в заключение Агаджанян посоветовал провести повторную экспертизу, чтобы конфликтующие стороны убедились в дееспособности или недееспособности Федосеевой-Шукшиной, и только потом публично выясняли отношения.
«Даже если экспертиза будет проведена, даже если ее результаты действительно будут подтверждать, что она действительно находилась в неком неадекватном состоянии, это все равно не может образовать в действиях Алибасова какой-то состав преступления. <…> Даже если это будет доказано, то это вся плоскость носит гражданско-правовой характер. И данным обстоятельствам оценка должна быть дана в ходе судебного разбирательства, но никак не органами следственного комитета», — резюмировал известный адвокат.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что звездный адвокат Сергей Жорин высмеял экс-юриста Лидии Федосеевой-Шукшиной за жалобу на Бари Алибасова.
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