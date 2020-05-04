Сергей Бебенин находится в самоизоляции. Врачи оценивают его состояние, как хорошее.

Тест на COVID-19 у председателя Заксобрания Ленобласти показал положительный результат

Фото: ТАСС / Алексей Никольский

Тема:
Эпидемия коронавируса

У председателя Законодательного собрания Ленинградской области предварительно выявлен коронавирус. Тест на COVID-19, который Сергей Бебенин сдал десять дней назад, показал положительный результат. Об этом парламентарий рассказал 5-tv.ru. Он уточнил, что повторный тест показал отрицательный результат. Тем не менее, Бебенин сейчас находится в самоизоляции. Врачи оценивают его состояние, как хорошее. Отмечается также, что спикер парламента, а также его жена и ребенок сдали новые тесты и теперь ожидают его результатов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в России за сутки выявлено 10 581 новых случаев инфицирования COVID-19 в 82 регионах. Всего в стране зарегистрировано 145 268 заболевших коронавирусом. За весь период жертвами внеклеточного агента стали 1356 человек, выздоровели 18 095 человек. Проведено более 4,3 миллиона тестов.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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