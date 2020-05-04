Украинский политик и лидер оппозиционной фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером. Данные о ее доходах опубликованы на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на Украине.

Доход в размере 148,34 миллиона гривен (около 5,5 миллиона долларов) Тимошенко получила 24 апреля 2020 года. Эту сумму ей выплатили в США в качестве компенсации ущерба за политические репрессии 2011–2014 годов.

Ранее Тимошенко указывала, что ее доход от депутатской деятельности составляет более восьми тысяч долларов в год, кроме того, за выполнение своих обязанностей нардепа она получает более девяти тысяч долларов. Частной собственности в виде недвижимости и автомобилей она не имела. Жила политик в арендуемом доме в элитном поселке под столицей Украины площадью в 588 квадратных метров.

Сейчас в декларации указано, что Тимошенко имеет накопления в размере 23 тысяч долларов, а также коллекцию ювелирных украшений элитных брендов.

Юлия Тимошенко была приговорена к семи годам тюремного заключения в 2011 году. Ей вменяли превышение служебных полномочий. После 2014 года она вышла из заключения по амнистии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Тимошенко объявила о начале ликвидации Украины.