Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко объявила о начале ликвидации Украины. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на выступление политика на украинском телевидении.

«Сейчас моя работа и задача — на конкретных фактах, цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации Украины», — сказала Тимошенко.

По ее словам, «эту информацию» нужно донести до каждого украинца. В противном случае потом будет поздно.

«Украина потеряла свою субъектность и превратилась в объект, который все используют», — уверена политик.

Она добавила, что сильное внешнее влияние оказывается на Украину с начала 1990-х годов. Таким образом, под «кураторство» страна попала с момента обретения независимости.

Как отмечает Утро.ру, Тимошенко сделала заявление на фоне «кассетного скандала». Он был спровоцирован публикацией аудиозаписей, на которых премьер-министр Украины Алексей Гончарук оскорбительно высказывается о компетентности президента Владимира Зеленского. Лидер «Батькивщины» считает обоих политиков «безграмотными» и настаивает на их отставке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алексей Гончарук чуть было не ушел в отставку. Он подал в нее, однако Владимир Зеленский решил дать премьеру и его правительству шанс. Также президент потребовал вычислить «крота».