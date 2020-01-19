  1. Пятый канал
  4. Тимошенко объявила о начале ликвидации Украины

Тимошенко объявила о начале ликвидации Украины

, 18:18 | Игорь Рязов Видео 9

Политик уверена, что Незалежная потеряла свою субъектность, и все используют ее в своих интересах.

Смотрите также:

Закрыть

Тема:
Украинский кризис 359

Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко объявила о начале ликвидации Украины. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на выступление политика на украинском телевидении.

«Сейчас моя работа и задача — на конкретных фактах, цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации Украины», — сказала Тимошенко.

По ее словам, «эту информацию» нужно донести до каждого украинца. В противном случае потом будет поздно.

«Украина потеряла свою субъектность и превратилась в объект, который все используют», — уверена политик.

Она добавила, что сильное внешнее влияние оказывается на Украину с начала 1990-х годов. Таким образом, под «кураторство» страна попала с момента обретения независимости.

Как отмечает Утро.ру, Тимошенко сделала заявление на фоне «кассетного скандала». Он был спровоцирован публикацией аудиозаписей, на которых премьер-министр Украины Алексей Гончарук оскорбительно высказывается о компетентности президента Владимира Зеленского. Лидер «Батькивщины» считает обоих политиков «безграмотными» и настаивает на их отставке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алексей Гончарук чуть было не ушел в отставку. Он подал в нее, однако Владимир Зеленский решил дать премьеру и его правительству шанс. Также президент потребовал вычислить «крота».

Тема:
Украинский кризис 359
18 янв
Гончарук заявил о высоком кредите доверия со стороны Зеленского
17 янв
Крещенские купания не для украинцев: в ПЦУ вновь решили переписать историю
16 янв
Делегация Украины в ПАСЕ возобновит работу в ежегодной сессии ассамблеи
16 янв
Владимир Зеленский изменил призывной возраст на Украине
15 янв
Зеленский анонсировал новый обмен пленными в Донбассе
13 янв
В «Нафтогазе» объяснили, почему Украина не получает российский газ напрямую
11 янв
Адмирал назвал «абсолютно безграмотным» заявление украинского эксперта о флоте РФ
10 янв
«Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму
9 янв
Глава МИД Израиля выразил соболезнования после крушения Boeing в Иране
8 янв
Два пассажира не сели на потерпевший крушение в Иране украинский Boeing-737

Читайте также

+4° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.53
-0.04 68.54
-0.12
Гороскоп на февраль 2020 года для всех знаков зодиака

Последние новости

18:18
Тимошенко объявила о начале ликвидации Украины
18:06
Стали известны дата и место похорон гитариста «Ляписа Трубецкого»
17:54
Что грозит за посредничество во взяточничестве Игорю Николаенко — мнение адвоката
17:47
Фигуристка Алина Загитова возобновила тренировки
17:36
«Искренне сожалеем о случившемся»: администрация МЕГА Химки о избиении подростка
17:31
Пользователи жалуются на сбои в работе WhatsApp

Сейчас читают

Гороскоп на февраль 2020 года для всех знаков зодиака
«Это удар»: жена композитора Дунаевского узнала о разводе из его интервью
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 января

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]