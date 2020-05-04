Акции «Бессмертный полк» на Украине не будет
О причинах отмены мероприятия рассказал глава Украинского института национальной памяти.
Закрыть
Смотрите также:
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака
Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака
Путин присвоил звание Герой Труда пятерым россиянам
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака
Стас Михайлов с женой романтично станцевали под песню Киркорова — видео
Врач-гериатр дал три важных совета пожилым людям в самоизоляции
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Zuma\TASS
Акцию «Бессмертный полк» на Украине в этом году проводить не будут из-за карантина, объявленного в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.
«Массовые акции на Украине запрещены. С точки зрения безопасности и здоровья я бы не рекомендовал людям это делать», — приводит фрагмент интервью Дробовича одному из украинских изданий РИА Новости.
Глава института отметил, что почтить память жертв Второй мировой войны может любой, но важно при этом соблюдать действующее законодательство, не способствовать возбуждению вражды и не использовать запрещенные символы.
«Мы советуем не забывать, что война — это 1939–1945 годы, рекомендуем использовать мак как символ памяти», — сказал Дробович.
Основные мероприятия в честь победы над нацистской Германией на Украине проходят не 9 мая, как раньше, а 8 мая — как в Западной Европе. В 2015 году на эту дату был учрежден День памяти и примирения. Однако часть граждан продолжает отмечать День Победы 9 мая.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский посол в Германии отказался принять участие в церемонии возложения венков к зданию, где было подписано постановление о капитуляции войск вермахта в Берлине.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 4 мая
- Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером
- 3 мая
- Украина обвинила Россию в незаинтересованности выяснять причины трагедии в Одессе
- 2 мая
- Видео: потасовки произошли на Куликовом поле в Одессе во время возложения цветов
- 1 мая
- Вассерман о сожжении радикалами людей в Одессе: «Заранее перерезали пожарные шланги»
- 30 апр
- Автоматика отключила энергоблок Ровенской АЭС на Украине
- 26 апр
- «Вот это мощь!» — Боевой поход украинских моряков высмеяли в сети
- 25 апр
- Финляндия никак не может решить, пускать ли гастарбайтеров с Украины на лето
- 23 апр
- Песков: планов по проведению саммита «нормандской четверки» нет
- 22 апр
- Пожары в зоне отчуждения ЧАЭС подошли к границе с Белоруссией
- 22 апр
- Что изменилось на Украине спустя год с момента победы Зеленского на президентских выборах
Читайте также
66%
-0.96 79.12
-0.93
Нашли ошибку?