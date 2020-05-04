Акцию «Бессмертный полк» на Украине в этом году проводить не будут из-за карантина, объявленного в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

«Массовые акции на Украине запрещены. С точки зрения безопасности и здоровья я бы не рекомендовал людям это делать», — приводит фрагмент интервью Дробовича одному из украинских изданий РИА Новости.

Глава института отметил, что почтить память жертв Второй мировой войны может любой, но важно при этом соблюдать действующее законодательство, не способствовать возбуждению вражды и не использовать запрещенные символы.

«Мы советуем не забывать, что война — это 1939–1945 годы, рекомендуем использовать мак как символ памяти», — сказал Дробович.

Основные мероприятия в честь победы над нацистской Германией на Украине проходят не 9 мая, как раньше, а 8 мая — как в Западной Европе. В 2015 году на эту дату был учрежден День памяти и примирения. Однако часть граждан продолжает отмечать День Победы 9 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский посол в Германии отказался принять участие в церемонии возложения венков к зданию, где было подписано постановление о капитуляции войск вермахта в Берлине.

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