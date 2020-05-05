«Я как пазл»: Владимир Остапчук рассказал, зачем посещает психолога

Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук впервые после развода с женой откровенно рассказал, как переживает этот непростой этап жизни. В интервью украинской радиостанции «Люкс ФМ» он признался, что вынужден посещать психолога, чтобы справиться с новой реальностью после расставания с бывшей возлюбленной.

«Если быть откровенным, то после развода, в феврале, начал ходить к психологу. У меня сейчас такой этап — я как пазл, который нужно заново сложить», — рассказал шоумен.

После развода он снимает квартиру в Киеве, так как две другие оставил бывшей жене Елене Войченко и детям. В период самоизоляции Владимир развлекает себя как может — разбирает гардероб, учит французский язык, берет уроки игры на гитаре и занимается вокалом. Также, по его словам, он готовит к выпуску свой первый стендап. Первым делом после пандемии он мечтает полететь в Милан, как и планировал до начала самоизоляции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Остапчук устроил скандал из-за поездки Little Big на «Евровидение 2020».