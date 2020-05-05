Путин выразил соболезнования родным генконструктора РКК «Энергия» Микрина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким академика РАН, генерального конструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгения Микрина в связи с его кончиной. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Тяжелая болезнь оборвала жизнь выдающегося ученого, конструктора, крупного организатора», — говорится в послании.

Отмечается, что «Микрин внес неоценимый вклад в развитие отечественной научно-технической мысли, в реализацию национальной космической программы, по праву снискал высокий авторитет и уважение среди товарищей, друзей, коллег».

Евгений Микрин родился 15 октября 1955 года в городе Лебедянь Липецкой области. В 1973-м выпустился с золотой медалью из школы и в том же году поступил в Московское высшее техническое училище имени Н. Э. Баумана (МВТУ). Спустя пять лет окончил его по специальности «инженер-механик», а в 1984 году без отрыва от производства отучился на «инженера-математика» в Московском институте электронного машиностроения (МИЭМ). В РКК «Энергия» имени С. П. Королева попал в 1981 году, где и работал до своих последних дней. Почти за 40 лет он прошел путь от простого инженера до генерального конструктора корпорации.

В апреле стало известно, что Евгений Микрин заразился коронавирусом. Он скончался утром 5 мая на 65 году жизни в больнице Коммунарка в Новой Москве.

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