Шокирующую новость об обрезании девочек в Ингушетии проверят в Госдуме

Заместитель председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы Оксана Пушкина проверит информацию о проведении обрезания девочкам в одной из частных клиник в столице Республики Ингушетия — городе Магас.

«Ждем предметного расследования. Тут точности важны. Я собираюсь проверить информацию, сделав запросы в соответствующие структуры», — приводит слова депутата «Говорит Москва».

Ранее в одном из пабликов соцсети ВКонтакте появились сведения, что местный гинеколог по желанию родителей делает девочкам данные хирургические операции по цене в две тысячи рублей.

Женское обрезание — частичное или полное удаление гениталий, проводимое без медицинских показаний, но исходя из религиозных устоев. ООН признала эту хирургическую операцию как нарушающую права человека и наносящую вред здоровью.

Как передавал 5-tv.ru, в марте в Москве годовалого ребенка госпитализировали после обрезания на дому.