Шокирующую новость об обрезании девочек в Ингушетии проверят в Госдуме
Эта хирургическая операция по признанию ООН нарушает права человека и создает угрозу здоровью.
Фото: ТАСС / Кирилл Кухмарь
Заместитель председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы Оксана Пушкина проверит информацию о проведении обрезания девочкам в одной из частных клиник в столице Республики Ингушетия — городе Магас.
«Ждем предметного расследования. Тут точности важны. Я собираюсь проверить информацию, сделав запросы в соответствующие структуры», — приводит слова депутата «Говорит Москва».
Ранее в одном из пабликов соцсети ВКонтакте появились сведения, что местный гинеколог по желанию родителей делает девочкам данные хирургические операции по цене в две тысячи рублей.
Женское обрезание — частичное или полное удаление гениталий, проводимое без медицинских показаний, но исходя из религиозных устоев. ООН признала эту хирургическую операцию как нарушающую права человека и наносящую вред здоровью.
Как передавал 5-tv.ru, в марте в Москве годовалого ребенка госпитализировали после обрезания на дому.
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