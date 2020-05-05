Артист признался, что достал снимок с покойным другом «с пыльной полки».

«Два франта»: Ефим Шифрин откопал в самоизоляции архивное фото с Ильей Олейниковым

Фото: ТАСС / Михаил Джапаридзе

Артист эстрады и известный юморист Ефим Шифрин поделился с подписчиками в Instagram архивным фото. На нем он запечатлен с ныне покойным коллегой по цеху Ильей Олейниковым.

«С пыльной полки», — кратко подписал кадр артист.

Instagram @koteljnik

Подписчики Шифрина порадовались неожиданной находке и советовали ему чаще разбирать альбомы с фотографиями давних лет.

«Если бы не изоляция, так и не нашли бы»

«Вау! Два франта!»

«Почаще разбирайте залежи… Так интересно посмотреть…»

«Хороши», — писали поклонники.

Ильи Олейникова не стало в 2012 году. Артисту было 65 лет, когда ему диагностировали рак легкого. В память о нем был снят фильм «Нам его не хватает» его коллегой по цеху Юрием Стояновым. В картине принял участие сын покойного Денис Клявер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ефим Шифрин поделился давним фото Барри Алибасова. На снимке известный продюсер еще блондин.

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