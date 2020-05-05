Эммануил Виторган показал трогательное фото подросших дочек
Двухлетнюю Этель и семимесячную Клару 80-летний актер растит с третьей женой Ириной Млодик.
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Фото, видео: ТАСС / Гавриил Григоров, Instagram @emmanuil_vitorgan
Народный артист РФ Эммануил Виторган показал, как выросли его маленькие дочки — Этель, которой в феврале исполнилось два года и семимесячная Клара. На трогательном фото, которое 80-летний отец выложил на своей странице в Instagram, старшая девочка крепко обнимает младшую.
«Этель и Клара — две сестрички! Когда мы ждали вторую младшую, нас многие пугали и говорили, что старшая будет ревновать. Видите? У нас этого не случилось! Этель очень любит Кларочку», — похвастался актер.
Среди поклонников Виторгана-старшего тут же завязался спор, на кого больше похожи малышки.
«Этель похожа больше на брата (Максима), а Клара больше на маму. Красотки!»
«Этель на папу, а Клара на маму, мне кажется».
«Чудесные девочки! Слава Богу, что они есть друг у друга!»
«Да, ради этих красоток стоит жить! Счастья вам огромного!»
«Славные пупсы! Слушайте, как быстро растут дети!», — умиляются подписчики.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Этель и Клару актер растит со своей третьей женой — 58-летней Ириной Млодик. От предыдущих браков у Эммануила Виторгана двое взрослых детей — дочь Ксения и сын Максим, пять внуков и двое правнуков. Однако разменявший девятый десяток артист мечтает о еще одном сыне.
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