Когда РФ войдет в ТОП-5 стран по числу заболевших COVID-19?

По данным на 5 мая, Россия находится на седьмом месте в рейтинге государств по числу заболевших COVID-19. На момент публикации РФ опережают Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания и США.

Три дня подряд в стране регистрировалось более десяти тысяч зараженных. Если такая динамика сохранится, то уже через несколько суток Россия попадет на пятую строчку рейтинга. В настоящий момент в РФ зафиксировано более 155 тысяч случаев заболевания.

По мнению экспертов, на ситуацию могут негативно повлиять майские праздники. Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова Иван Коновалов утверждает, что в выходные «люди массово нарушают изоляционный режим».

«Пока нас ждет только рост числа больных, и неизвестно, каким он будет: линейным (постепенным) или экспоненциальным (пиковым). <…> Через одну-две недели пойдет очередной всплеск заболеваемости. Никакого плато еще не предвидится, для этого необходимо отсутствие роста в течение нескольких недель», — цитируют специалиста «Известия».

Иван Коновалов считает, что если россияне будут руководствоваться мыслью, что так или иначе переболеют все, и перестанут соблюдать режим самоизоляции, то заболевание тяжелыми формами коронавируса станет массовым. По его словам, уже сейчас нагрузка на больницы становится критической. Некоторые медики покидают должности, так как не выдерживают тяжелых условий работы.

При этом эксперт отмечает, что число выявленных случаев инфицирования напрямую зависит и от количества проведенных тестов и от их чувствительности. Бывает, что первый анализ у впоследствии заболевших бывает ложноотрицательным. Согласно официальной статистике, в России до 50% выявленных случаев протекает бессимптомно. Поэтому в нашей стране особо уделяется внимание проведению тестов на COVID-19. На сегодняшний день их более 4,4 миллионов. При этом всего в мире проведено лишь более семи миллионов тестов.

30 апреля директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин спрогнозировал пик пандемии коронавируса в России. По словам доктора медицинских наук, максимальное количество случаев заражения COVID-19 может начать фиксироваться в середине мая.

Ранее 5-tv.ru писал, что «любители» пожарить шашлык во время пандемии коронавируса в центре Петербурга доставлены в полицию.

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