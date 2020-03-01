Звезда боевика «Миссия невыполнима» Том Круз помещен в карантин из-за коронавируса, вспышка которого выявлена в Италии, сообщает The Jerusalem Post. Отмечается, что съемочная группа боевика подверглась комплексу ограничительных противоэпидемических мероприятий в фешенебельном отеле Gritti Palace.

В настоящее время в Венеции идет работа над седьмой частью детективного триллера. Том Круз прибыл на площадку еще 20 февраля, а съемки должны были начаться 2 марта. Теперь начало процесса, по данным издания, перенесено.

Число заболевших коронавирусом в Италии превышает тысячу человек, 29 из них скончались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что съемки фильма «Миссия невыполнима-7» сорваны из-за коронавируса. Из-за вспышки опасной инфекции в Италии нарастает паника.