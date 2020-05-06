Двое молодых людей, пожарившие шашлык на Сенной площади в Петербурге, заплатят по 25 тысяч рублей за нарушение общественного порядка. Такое решение вынес Октябрьский районный суд Северной столицы, сообщают в объединенной пресс-службе городских судов.

Изначально нарушителям грозила ответственность по статье «Мелкое хулиганство», но суд принял во внимание раскаяние задержанных. Кроме того, они принесли извинения правоохранителям за доставленные неудобства, и дело переквалифицировали. Они получили штрафы по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Двое молодых людей и девушка устроили дерзкий перформанс в центре Петербурга 3 мая. Они жарили шашлыки на мангале, установив его прямо на Сенной площади. Происходящее снималось на камеру, затем компания выложила видео в сеть, смонтировав ролик с песней о коронавирусе. По словам самих авторов «представления», они не призывали никого к нарушению режима самоизоляции, а только хотели поднять людям настроение. Как сообщал ранее 5-tv.ru, нарушителей оперативно задержала городская полиция.