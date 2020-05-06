Перформанс с шашлыком в центре Петербурга обошелся блогерам в 50 тысяч рублей
Суд учел раскаяние молодых людей и извинения, принесенные полиции.
Закрыть
Смотрите также:
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Как обезопасить себя при постоянном контакте с людьми во время пандемии COVID-19?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака
Стас Михайлов с женой романтично станцевали под песню Киркорова — видео
Фото, видео: Instagram @ushakov53, ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов
Двое молодых людей, пожарившие шашлык на Сенной площади в Петербурге, заплатят по 25 тысяч рублей за нарушение общественного порядка. Такое решение вынес Октябрьский районный суд Северной столицы, сообщают в объединенной пресс-службе городских судов.
Изначально нарушителям грозила ответственность по статье «Мелкое хулиганство», но суд принял во внимание раскаяние задержанных. Кроме того, они принесли извинения правоохранителям за доставленные неудобства, и дело переквалифицировали. Они получили штрафы по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».
Двое молодых людей и девушка устроили дерзкий перформанс в центре Петербурга 3 мая. Они жарили шашлыки на мангале, установив его прямо на Сенной площади. Происходящее снималось на камеру, затем компания выложила видео в сеть, смонтировав ролик с песней о коронавирусе. По словам самих авторов «представления», они не призывали никого к нарушению режима самоизоляции, а только хотели поднять людям настроение. Как сообщал ранее 5-tv.ru, нарушителей оперативно задержала городская полиция.
Читайте также
32%
1.24 80.06
0.94
Нашли ошибку?