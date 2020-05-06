Финляндия открывает границы и въезд в страны «шенгенской зоны»

Постепенные послабления карантинные мер происходят по всему Евросоюзу, но до полного снятия ограничений еще далеко.

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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Европа постепенно ослабляет карантинные меры.

Финляндия с 14 мая готова открыть границы и разрешить гражданам выезд в страны Шенгенской зоны. Правда, только по работе и с последующей двухнедельной изоляцией. Туристические поездки остаются пока под запретом.

С 1 июня в стране откроются спортивные площадки - собираться не больше, чем по 50 человек. Пожилые люди, по-прежнему, должны оставаться дома. В этот же приод постепенно будут открываться предприятия общественного питания, музеи, театры, бассейны и прочее. А вот публичные мероприятия численностью более 500 человек запрещены, аж, до 31 июля.

В Испании возобновляют работу кафе и рестораны, готовить еду им пока разрешили только на вынос, по предварительному заказу. На улице можно гулять и тренироваться - но в строго отведенные часы.

Выходить на улицы теперь разрешено даже в наиболее пострадавшей от вируса Италии. В стране открылись многие фабрики и заводы, почти пять миллионов человек вернулись на работу. Для них вновь запустили общественный транспорт. Кроме того, итальянцам теперь можно прогуляться в парке с детьми или совершить пробежку. Но спортом рекомендовано заниматься все-таки в одиночестве.

А в Нидерландах есть возможность в полном смысле слова сходить в ресторан - специальный, антикоронавирусный. Уютные стеклянные кабинки на двоих установили на берегу реки. Официанты физически не контактируют с клиентами - еду подают на специальной длинной доске.

Заведения общепита постепенно открываются в Германии. Посетители могут сидеть в кафе - но в полутора метрах друг от друга. Запрещены текстильные, не одноразовые салфетки, на столах нельзя размещать солонки и перечницы. Обслуживающий персонал, разумеется, должен пользоваться средствами защиты.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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