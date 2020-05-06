Шесть человек, включая одного ребенка, погибли в ДТП под Самарой

Предварительно, автомобиль после столкновения вылетел с трассы «Самара-Ульяновск-Дмитровград».

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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Шесть человек, включая одного ребенка, погибли в результате ДТП, которое поздно вечером произошло на трассе «Самара-Ульяновск-Дмитровград».

Как стало известно 5-tv.ru, на 74-м километре столкнулись Kia и Chevrolet. В результате столкновения корейский автомобиль вылетел с трассы в кювет. От удара Kia превратилась в груду железа. 

Пять человек умерли на месте. Еще один уже по прибытии в больницу. На месте продолжают работать правоохранительные службы. Обстоятельства аварии уточняются. 

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