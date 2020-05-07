🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 7 мая, за несколько часов до полнолуния многим знакам зодиака пора всмотреться в себя.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 7 мая, Луна в Скорпионе может терзать многих и проверять эмоциональную стойкость.
♈ Овен
Овны, вы всегда тотально заботитесь о своих близких. Однако пришло время кое-что изменить — пусть забота о себе станет основной повесткой вашего дня. Иногда стоит снять со своих плеч груз ответственности за всех любимых, и просто расслабиться. Мир не рухнет — отдохните в свое удовольствие.
Космический совет: воссоединитесь со своей натурой.
♉ Телец
Вам кажется, что ваш мир рушится. Еще бы — сейчас ваш месяц дней рождений, переоценки себя. Угомонитесь. Наслаждайтесь первой зеленью вокруг. Отпусти нездоровые привязанности и ложные убеждения. Для вас открывается новый мир, основанный на принципах свободы и правды.
Космический совет: отпустите старый образ жизни.
♊ Близнецы
Вам сегодня предстоит непростая линия поведения — стоять на своем, во что бы то ни стало. Те, кто действительно придерживается своих принципов, не кричит об этом. Просто спокойно стойте на своем, ведь вы сами знаете, что правы. Это важный момент в вашей жизни, Близнецы, когда, благодаря вашей стойкости, ваша жизнь изменится в лучшую сторону.
Космический совет: отстаивайте свои принципы, как никогда.
♋ Рак
Ваши секретные мощные заклинания, которые помогают вам перемещать энергию, создают рябь во Вселенной и поддерживать вашу священную миссию в земном царстве. Вы знаете о своих магических силах, но не забывайте, что все ваши желания не должны идти вразрез с добрыми помыслами. Побудьте наедине с собой, спросите себя о своих духовных желаниях, и действуйте. Будьте готовы к чудесам.
Космический совет: не удивляйтесь чудесам вокруг, ведь вы сами их творите.
♌ Лев
Пока вы дисциплинированно соблюдаете самоизоляцю, самое время поухаживать за собой. Лучше всего отдать предпочтение народным методам, а также делать зарядку. Это еще больше укрепит ваш непокорный нрав, а результат не заставит себя ждать уже через пару месяцев. Как следует проработайте все «запущенные» точки в своем теле — может быть, руки мышц, сухость кожи, и так далее.
Космический совет: в режиме самоизоляции займитесь своим телом.
♍ Дева
Изменения редко протекают в легкой форме, но что поделать. Пришло время сбросить старую кожу снова. Отпустите все свои нездоровые привязанности. Хватит ругать себя, что вы не стали тем, кем хотели быть к этому моменту. С чистого листа откройтесь трансформации своего истинного «я».
Космический совет: сбросьте «старую кожу» и откройтесь переменам.
♎ Весы
Пришло поистине волшебное время, полное идей и вдохновения. Заземление вашей энергии поможет вам проявить их в вашей реальности. Сейчас вы как никогда ощущаете ритм Вселенной, поэтому ловите момент — загадывайте желания, излучайте добро и любовь, и все сбудется.
Космический совет: излучайте добро и любовь, и ваши желания исполнятся.
♏ Скорпион
Это нормально, что не все всегда складывается, как вы планировали. Тут вина не в вас, а во внешних факторах, поэтому не терзайте себя. Главное, цените свою вторую половину, которая, между прочим, страдает от плохого настроения у Скорпиона. Все образуется, поэтому в режиме самоизоляции лучше продолжать поэтапно воплощать задуманное, по мере возможностей.
Космический совет: продолжайте поэтапно реализовывать задуманное.
♐ Стрелец
Звезды настоятельно призывают не заниматься чревоугодием. Сидя дома, у любого есть соблазн лишний раз открыть холодильник и полакомиться, но достаточно. Каждый раз, когда вы захотите «вкусненького», возьмите гантели, почувствуйте силу своих мышц, и мысль о перекусе испарится.
Космический совет: пора пересмотреть свое отношение к еде.
♑ Козерог
Ваш ум и хватка позволят вам сейчас пересмотреть свои планы, благо, сейчас пока относительная пауза в работе. Подойдите как никогда рационально к тому, что хотели бы сделать. Это избавит вас от лишней эмоциональной шелухи и траты времени.
Космический совет:
Космический совет: избавьтесь от эмоциональной шелухи.
♒ Водолей
Физкультура — это не просто «лепка» своего тела (хотя это плюс). Речь идет о соединении физического с духовным, что не так уж и просто, как кажется на первый взгляд. Вам стоит поработать над этим, чтобы затем стать просветленным и неуязвимым.
Космический совет: соедините физическую нагрузку с духовным ростом.
♊ Рыбы
Проблема в том, что мы часто прячемся за масками, потому что верим, что они сделают нас более привлекательными для внешнего мира. Но это действует крайне недолго. В том, какой вы есть — это уже огромная сила и красота. А потому, совершенствуйте свое духовное начало и ничего не бойтесь, ведь совершенство — это иллюзия.
Космический совет: вы не обязаны быть идеальным. Ты просто обязан быть собой.
Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 мая.
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