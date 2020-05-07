🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 7 мая, Луна в Скорпионе может терзать многих и проверять эмоциональную стойкость.

♈ Овен

Овны, вы всегда тотально заботитесь о своих близких. Однако пришло время кое-что изменить — пусть забота о себе станет основной повесткой вашего дня. Иногда стоит снять со своих плеч груз ответственности за всех любимых, и просто расслабиться. Мир не рухнет — отдохните в свое удовольствие.

Космический совет: воссоединитесь со своей натурой.

♉ Телец

Вам кажется, что ваш мир рушится. Еще бы — сейчас ваш месяц дней рождений, переоценки себя. Угомонитесь. Наслаждайтесь первой зеленью вокруг. Отпусти нездоровые привязанности и ложные убеждения. Для вас открывается новый мир, основанный на принципах свободы и правды.

Космический совет: отпустите старый образ жизни.

♊ Близнецы

Вам сегодня предстоит непростая линия поведения — стоять на своем, во что бы то ни стало. Те, кто действительно придерживается своих принципов, не кричит об этом. Просто спокойно стойте на своем, ведь вы сами знаете, что правы. Это важный момент в вашей жизни, Близнецы, когда, благодаря вашей стойкости, ваша жизнь изменится в лучшую сторону.

Космический совет: отстаивайте свои принципы, как никогда.

♋ Рак

Ваши секретные мощные заклинания, которые помогают вам перемещать энергию, создают рябь во Вселенной и поддерживать вашу священную миссию в земном царстве. Вы знаете о своих магических силах, но не забывайте, что все ваши желания не должны идти вразрез с добрыми помыслами. Побудьте наедине с собой, спросите себя о своих духовных желаниях, и действуйте. Будьте готовы к чудесам.

Космический совет: не удивляйтесь чудесам вокруг, ведь вы сами их творите.