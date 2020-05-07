Заманчивое предложение для боксера на пенсии: Майку Тайсону дадут за бой $1 млн

Один из самых титулованных боксеров мира Майк Тайсон может заработать за несколько минут один миллион долларов, если согласится выйти на ринг против звезды австралийской лиги регби Барри Холла.

Такое заманчивое предложение направлено в адрес американца от авторитетного спортивного промоутера из Мельбурна Брайана Аматруды, решившего провести благотворительный поединок, в ходе которого его участники также смогли бы заработать.

Еще одним возможным соперником Тайсона он назвал новозеландца Сонни Билл Уильяма — регбиста и боксера-тяжеловеса.

53-летний Тайсон провел свой последний в профессиональной карьере бой в июне 2005 года.

«Это стало бы не просто боем, а целым событием!» — цитирует промоутера The Daily Mail.

Впрочем, Аматруда уточнил, что в случае согласия Тайсона, поединок может состояться только после улучшения эпидемиологической ситуации в мире.

Приглашение из России

Рады видеть Майка Тайсона и на ринге в России. Ранее известный отечественный промоутер Владимир Хрюнов выдвинул идею провести бой между американцем и одним из российских бойцов ММА — Сергеем Харитоновым или Александром Емельяненко. В Федерации бокса эту инициативу поддержали.

Тайсон, который недавно заявил о желании вернуться на ринг ради благотворительных поединков, за свою карьеру провел 58 боев и одержал 50 побед (44 из них нокаутом). Также американец является самым молодым в истории обладателем титула чемпиона в тяжелом весе. На момент триумфа ему было 20 лет, четыре месяца и 22 дня.

Ранее американский боксер-профессионал Майк Тайсон признался, что его домашний бенгальский тигр откусил руку девушке.