Десятилетний томич тайком взял ключи от папиного джипа и покатал младшую сестру
Ребенку, находившемуся за рулем, чудом удалось избежать столкновений с другими машинами.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, ВКонтакте @auto_khakasia
Десятилетний мальчик воспользовался отсутствием дома родителей, взял ключи от отцовского внедорожника и прокатился по улицам Томска с четырехлетней сестрой. Видео его лихой и крайне опасной поездки оказались на записи видеорегистратора.
На кадрах видно, что ребенок за рулем тотально нарушает правила дорожного движения, подвергая опасности свою жизнь и малыша в салоне, а также других автомобилистов. Он дерзко идет на обгон, «подрезает» другие машины, едет по встречке. При этом слышно, что девочка в какой-то момент начинает плакать, но брат ласково успокаивает ее: «Лапочка, нормально».
Заканчивается эта «поездка», от которой у его родителей сердце уж точно уйдет в пятки, тем, что автомобиль выбрасывает на газон, так как колеса зацепили рельсы.
Как выяснилось, юный «гонщик» взял ключи от машины, когда родители вышли в магазин. Однако теперь они будут привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и отсутствие контроля за поведением несовершеннолетнего.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что юный петербуржец угнал у собственной матери Mercedes.
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