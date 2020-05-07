У девочки рак мозга, крайне редкий и агрессивный. Болезнь вернулась и у ребенка остался всего один шанс на спасение — протонная терапия.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

На «Пятом канале» День Добрых Дел. Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение.

Сегодня нашей помощи ждет пятилетняя Ксюша. У девочки — рак мозга, крайне редкий и агрессивный. Операция по удалению опухоли, химиотерапия оказались бессильны.

Болезнь вернулась и у ребенка остался всего один шанс на спасение — протонная терапия. На сегодня — это самый прогрессивный метод борьбы с онкологией, но и самый дорогостоящий.

На лечение девочки срочно нужны больше двух с половиной миллионов рублей. Вместе с благотворительным фондом «Линия жизни» мы собираем деньги для Ксюши.

Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 3242 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать. Ян Воскресенский продолжит.

Тема:
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