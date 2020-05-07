Семьи погибших в борьбе с COVID-19 медиков получат страховые выплаты

Самым надежным способом защитить себя от опасной пневмонии врачи называют ограничение контактов. Но сами они позволить этого не могут в силу профессии. Особенно те, кто лечит инфицированных. И хотя медики постоянно сдают тесты, не всегда результаты отрицательные.

На Ставрополье коронавирус выявили еще у двух врачей, это сотрудники одного из стационаров Железноводска. И такие сообщения приходят со всех концов планеты. Поэтому защита и поддержка медиков сейчас — одна из первостепенных задач в России.

Владимир Путин подписал указ о «Единовременных выплатах медикам, противостоящим COVID-19». Документ опубликован на портале правовой информации.

Врачи или медсестры, которые заболели коронавирусом, спасая пациентов, получат почти 69 тысяч рублей. Выплата возрастет до двух миллионов, если болезнь приведет к инвалидности первой группы. И в случае гибели медика его родственники получат два миллиона семьсот тысяч рублей.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112