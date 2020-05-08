Обвинения против бизнесмена Анатолия Быкова подтверждены очной ставкой

В Красноярске задержан бизнесмен и бывший местный депутат Анатолий Быков. Его подозревают в организации двойного убийства. Все произошло в 1994 году. Тогда были расстреляны двое членов группировки, возглавляемой самим Быковым. За это преступление к пожизненному сроку приговорен один из исполнителей. На 13 лет осужден также еще один организатор — друг Быкова Владимир Татаренков.

«Именно Татаренков дал показания о том, что еще одним организатором двойного убийства является 60-летний Анатолий Быков. Анатолий Быков задержан. С ним выполняются следственные и процессуальные действия», — сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.

Известно, что позднее между ними была проведена очная ставка, в ходе которой Татаренков подтвердил свои показания о причастности Быкова к двойному убийству в 1994 году.

Анатолий Быков — персона в Красноярском крае известная: крупный бизнесмен, владелец нескольких предприятий. Ему принадлежал алюминиевый завод. Быков уже был осужден за организацию покушения на предпринимателя Вилора Струганова, известного в криминальных кругах как Паша Цветомузыка. В 2002-м Быкову назначили условное наказание, через три года судимость сняли.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ Следственного комитета РФ о криминальном прошлом задержанного экс-депутата Быкова.