Мощное землетрясение произошло возле столицы Ирана. Есть погибший и раненые

Как минимум один человек погиб и еще 11 пострадали в результате мощного землетрясения, которое произошло в столичной провинции Тегеран в Иране. Об этом сообщил глава Организации экстренной помощи Ирана Пирхосейн Куливанд.

«11 человек пострадали, выбегая из своих домов. Также погиб один 60-летний соотечественник», — сказал Куливанд.

Иранские СМИ сообщают, что жертва и раненые были обнаружены в районе города Демавенд. Не исключается, что с течением времени погибших и пострадавших может стать больше.

Землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в Иране 7 мая. Эпицентр находился на границе провинций Тегеран и Мазендеран. Ближе всего к эпицентру находятся города Демавенд, Рудехен и Бумехен.

При этом очевидцы заявляли, что ощущали толчки в центре Тегерана. В северных районах иранской столицы землетрясение прошло незамеченным. В соцсетях появляются видео с места событий, на которых можно увидеть толчки.

В апреле 5-tv.ru сообщал о землетрясении магнитудой 6,2 на северо-западе Китая. Сейсмологические явления такой силы считаются «разрушительными».