Американская модель дала отпор раскритиковавшим ее за откровенные фото фанатам
Пейдж Вулен высмеяла поклонников, которые просят ее «прикрыться», когда она публикует снимки в бикини, топлес или обнаженной.
Фото: Instagram @paigewoolen
Известная американская модель Пейдж Вулен высмеяла поклонников, которые регулярно критикуют ее эротичные фото и советуют быть скромнее. Девушка часто публикует в Instagram откровенные снимки, на которых позирует в купальниках, топлес или вовсе без одежды. У многих подписчиков это вызывает шквал негатива, однако реакция фолловеров у звезды соцсетей вызывает лишь иронию.
Чтобы показать, насколько нелепо смотрятся комментарии хейтеров, Вулен даже создала отдельный Instagram-аккаунт, в котором стала размещать скриншоты переписок с фанатами, добавляя забавные комментарии в описании к постам.
«Этот аккаунт создан для поднятия настроения, но он также должен показывать людям, которые отправляют подобные сообщения, насколько сумасшедшими они выглядят и как чувствует себя человек по другую сторону экрана», — пояснила модель.
По ее словам, женщины не должны чувствовать давление со стороны публики после публикации пикантных кадров, поэтому она «планирует создать сообщество и привлечь внимание к проблеме злых комментариев людей, которые пишут в личные сообщения».
Как видно из Instagram-аккаунта, сообщения злопыхателей, адресованные Вулен, абсолютно различны. Например, недавно один из подписчиков, увидев ее обнаженной, посоветовал одеться.
«Надень джемпер и красивые брюки, постарайся не смотреть сексуальным взглядом в камеру — тогда ты сможешь заработать уважение. Я потерял надежду в человечество, когда увидел твой профиль. Я надеюсь, моя дочь не будет подражать тебе», — высказался юзер.
Модель с усмешкой отнеслась к его словам.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что американская модель Эмили Ратаковски предалась воспоминаниям по обнаженному образу.
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