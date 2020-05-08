В Оренбуржье священника арестовали по подозрению в совращении детей

Священника из Асекеевского района Оренбургской области подозревают в совершении развратных действий по отношению к несовершеннолетним.

По предварительной информации, служителя храма Николая Чудотворца в селе Асекеево задержали по подозрению в совращении трех подростков. По данным 5-tv.ru, мужчину арестовали на два месяца.

«К батюшке приехали силовики, заковали в наручники и увезли в неизвестном направлении. Говорят, что подозревают в совершении развратных действий», — цитирует местного жителя портал 56orb.ru.

Очевидцы задержания священника утверждают, что из его дома правоохранители вывезли несколько коробок и компьютер.

«Ему предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних», — цитирует orenburg.media старшего помощника руководителя СУ СК РФ по региону Анжелику Линькову.

По данным 5-tv.ru, священник отстранен от службы в храме со 2 мая до окончания расследования.

В 2019 году в Оренбуржье настоятеля Саракташской обители Николая Стремского обвинили в надругательстве над малолетними. В семье задержанного воспитывалось около 70 приемных детей. Семь из опекаемых выступили в качестве потерпевших в этом громком уголовном деле.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Оренбуржье священнослужителя арестовали и обвинили в изнасиловании.