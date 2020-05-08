Бизнесмена Быкова арестовали до 4 июля по делу об убийстве

В Красноярске до 4 июля арестован бизнесмен и бывший местный депутат Анатолий Быков. Его подозревают в организации двойного убийства в 1994 году.

«Суд, рассмотрев материалы дела, принял решение оставить Анатолия Быкова под арестом на 1 месяц и 26 дней, то есть до 4 июля», — цитирует ТАСС представителя суда.

По версии следствия, в начале 90-х Анатолий Быков возглавлял бандформирование. Участник группировки 23-летний Александр Наумов сильно повздорил с бизнесменом на фоне несправедливо поделенных доходов от преступной деятельности. В результате скандала стороны разошлись, затаив друг на друга большую обиду.

Через некоторое время перед автомобилем Анатолия Быкова разорвало снаряд. Предприниматель оценил взрыв, как попытку покушения на свою жизнь. Он вспомнил о своем неприятеле Наумове и его пособнике Кирилле Войтенко. Обидчиков пострадавший решил ликвидировать.

Организацию преступления Быков поручил своему давнему знакомому Владимиру Татаренкову, который привлек к делу участников своей группировки.

В июле 1994 года автомобиль, в котором находились Наумов с Войтенко, расстреляли из автомата и пистолета. Сделали это два киллера — Сергей Бакуров и Владимир Чучков.

Бакурова приговорили к пожизненному заключению, Чучкова разыскивают, Татаренков получил наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Следственном комитете рассказали о криминальном прошлом задержанного экс-депутата Быкова.