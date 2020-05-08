По словам 56-летней певицы, она не жалеет «ни об одной половой связи».

«В моем возрасте не отказывают» — Лолита поразила фанатов откровениями о сексе

Фото: ТАСС / Александр Щербак

Популярная российская певица Лолита Милявская с самого начала своей карьеры поражала поклонников эпатажем и эксцентричностью. Обладательница потрясающего голоса и харизмы не перестает удивлять фанатов и в свои 56 лет. Например, в недавнем Instagram-эфире исполнительница пооткровенничала на тему секса с телеведущей Екатериной Андреевой.

«Я не жалею ни об одной половой связи, которую совершила в браке или вне его. В моем возрасте уже не отказывают. Мне все равно, что подумает социум», — заявила знаменитость.

Кстати, теперь звезда абсолютно свободная женщина, которая может позволить себе все что угодно. 30 апреля стало известно, что Лолите удалось, наконец, оформить развод с мужем Дмитрием Ивановым. Во время тяжелого бракоразводного процесса певица рассказывала, что экс-супруг однажды чуть было не отравил ее неизвестными лекарствами ради собственной выгоды.

Лолита Милявская и ее бывший возлюбленный Дмитрий Иванов прожили в официальном браке более девяти лет. Молодой муж артистки был младше нее на 12 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что бывший муж Лолиты Милявской через несколько дней после развода показал, как коротает время в самоизоляции с новой семьей.

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