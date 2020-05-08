Как погода влияет на распространение коронавируса?
В Роспотребнадзоре опровергли ряд домыслов о том, как может передаваться COVID-19.
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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин
Новый коронавирус практически полностью теряет свою активность при температуре выше 30 градусов. Такое пояснение дали в Роспотребнадзоре, пишет «Экономика сегодня».
Уничтожению COVID-19 также способствуют солнечные лучи и низкий уровень влажности, а полностью вирус исчезает при температуре выше 70 градусов.
В ведомстве также назвали несостоятельными домыслы о том, что коронавирус якобы может распространяться по вентиляционным шахтам в многоэтажных домах. Он также не «живет» в кондиционерах.
По данным на 8 мая, всего в России зарегистрировано 187 859 заболевших коронавирусом. За сутки выявлено 10 699 новых случаев инфицирования COVID-19. Проведено более 4,98 миллиона тестов.
Ранее 5-tv.ru писал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об отсутствии тяжелых случаев коронавируса у детей в России.
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