В Роспотребнадзоре опровергли ряд домыслов о том, как может передаваться COVID-19.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин

Новый коронавирус практически полностью теряет свою активность при температуре выше 30 градусов. Такое пояснение дали в Роспотребнадзоре, пишет «Экономика сегодня».

Уничтожению COVID-19 также способствуют солнечные лучи и низкий уровень влажности, а полностью вирус исчезает при температуре выше 70 градусов.

В ведомстве также назвали несостоятельными домыслы о том, что коронавирус якобы может распространяться по вентиляционным шахтам в многоэтажных домах. Он также не «живет» в кондиционерах.

По данным на 8 мая, всего в России зарегистрировано 187 859 заболевших коронавирусом. За сутки выявлено 10 699 новых случаев инфицирования COVID-19. Проведено более 4,98 миллиона тестов.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об отсутствии тяжелых случаев коронавируса у детей в России.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Читайте также

+12° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
73.87
-0.25 80.00
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:01
Здание фермы обрушилось под Челябинском. Под завалами порядка 30 голов скота
20:49
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 8 мая
20:34
Голикова поручила оказать дополнительную помощь многодетным семьям
20:21
Обидчикам сына Плющенко и Рудковской может грозить срок до пяти лет
20:04
Как погода влияет на распространение коронавируса?
19:53
Посол США в Норвегии лично следил за подлодками России в Арктике

Сейчас читают

Как вычислить пол будущего ребенка по именам родителей
«Я страшный как черт!» — как сейчас выглядит и чем занимается певец Андрей Губин
Шварценеггер подшутил над юзерами, показав «идеальную растяжку»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок