Как погода влияет на распространение коронавируса?

Новый коронавирус практически полностью теряет свою активность при температуре выше 30 градусов. Такое пояснение дали в Роспотребнадзоре, пишет «Экономика сегодня».

Уничтожению COVID-19 также способствуют солнечные лучи и низкий уровень влажности, а полностью вирус исчезает при температуре выше 70 градусов.

В ведомстве также назвали несостоятельными домыслы о том, что коронавирус якобы может распространяться по вентиляционным шахтам в многоэтажных домах. Он также не «живет» в кондиционерах.

По данным на 8 мая, всего в России зарегистрировано 187 859 заболевших коронавирусом. За сутки выявлено 10 699 новых случаев инфицирования COVID-19. Проведено более 4,98 миллиона тестов.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об отсутствии тяжелых случаев коронавируса у детей в России.

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