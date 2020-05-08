Яна Рудковская в самоизоляции «помолодела» на десять лет

45-летняя продюсер примерила новый образ.

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Фото, видео: Instagram @rudkovskayaofficial

Продюсер Яна Рудковская в режиме самоизоляции продолжает следить за собой и ведет активную жизнь в соцсетях. На этот раз она поразила поклонников новой прической — «каре». 45-летняя бизнесвумен позирует с букетами цветов в коротком платье темно-зеленого цвета.

Однако судя по другим снимкам, которые она выложила в Instagram, супруга фигуриста Евгения Плющенко лишь сделала на затылке свободный хвост, а передние пряди создали впечатление новой стрижки.

Instagram @rudkovskayaofficial

Тем не менее, многим подписчикам пришелся по душе такой образ Яны.

«Стрижка под „каре“ — отличный выбор!»

«Вы просто обворожительная красотка»

«Очень необычно видеть Вас в таком образе».

«Помолодели на десять лет».

Также среди более чем 75 тысяч лайков отметку «нравится» поставила и знаменитая модель Наталья Водянова.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео романтического танца Яны Рудковской и Евгения Плющенко.

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