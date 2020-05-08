Яна Рудковская в самоизоляции «помолодела» на десять лет
45-летняя продюсер примерила новый образ.
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Фото, видео: Instagram @rudkovskayaofficial
Продюсер Яна Рудковская в режиме самоизоляции продолжает следить за собой и ведет активную жизнь в соцсетях. На этот раз она поразила поклонников новой прической — «каре». 45-летняя бизнесвумен позирует с букетами цветов в коротком платье темно-зеленого цвета.
Однако судя по другим снимкам, которые она выложила в Instagram, супруга фигуриста Евгения Плющенко лишь сделала на затылке свободный хвост, а передние пряди создали впечатление новой стрижки.
Тем не менее, многим подписчикам пришелся по душе такой образ Яны.
«Стрижка под „каре“ — отличный выбор!»
«Вы просто обворожительная красотка»
«Очень необычно видеть Вас в таком образе».
«Помолодели на десять лет».
Также среди более чем 75 тысяч лайков отметку «нравится» поставила и знаменитая модель Наталья Водянова.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео романтического танца Яны Рудковской и Евгения Плющенко.
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