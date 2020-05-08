Видео: Анастасия Волочкова вышла на улицу в нижнем белье, прикрывшись котом

Балерина Анастасия Волочкова в своем аккаунте в Instagram опубликовала домашнее видео, снятое во дворе усадьбы. На кадрах ролика эпатажная 44-летняя знаменитость позирует в темном кружевном боди и держит на руках своего кота. На плечи танцовщицы накинут легкий халатик.

Анастасия Волочкова обратила внимание подписчиков на фруктовый букет, который получила в подарок от давней приятельницы из Подмосковья.

«Мои дорогие, в этот дождливый день… Смотрите, как льет дождь… Но, он не портит эту красоту ни при каких обстоятельствах. Я хочу вам рассказать историю этого букета прекрасного, который прилетел ко мне из города Лобня», — комментирует Анастасия Волочкова.

В описании публикации танцовщица добавила, что цветы и другие приятные сюрпризы ей всегда в радость, особенно в непогоду.

Подписчики Анастасии Волочковой, уже по сложившейся традиции, не смогли отреагировать на ее пост комментариями. Балерина не в первый раз отключает пользователям возможность выражать свое мнение. Танцовщица предпочитает довольствоваться безмолвными лайками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова объявила войну коронавирусу.