Видео: Анастасия Волочкова вышла на улицу в нижнем белье, прикрывшись котом
Эпатажная балерина выложила в сеть видео, снятое на территории усадьбы.
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Фото, видео: Instagram @volochkova_art
Балерина Анастасия Волочкова в своем аккаунте в Instagram опубликовала домашнее видео, снятое во дворе усадьбы. На кадрах ролика эпатажная 44-летняя знаменитость позирует в темном кружевном боди и держит на руках своего кота. На плечи танцовщицы накинут легкий халатик.
Анастасия Волочкова обратила внимание подписчиков на фруктовый букет, который получила в подарок от давней приятельницы из Подмосковья.
«Мои дорогие, в этот дождливый день… Смотрите, как льет дождь… Но, он не портит эту красоту ни при каких обстоятельствах. Я хочу вам рассказать историю этого букета прекрасного, который прилетел ко мне из города Лобня», — комментирует Анастасия Волочкова.
В описании публикации танцовщица добавила, что цветы и другие приятные сюрпризы ей всегда в радость, особенно в непогоду.
Подписчики Анастасии Волочковой, уже по сложившейся традиции, не смогли отреагировать на ее пост комментариями. Балерина не в первый раз отключает пользователям возможность выражать свое мнение. Танцовщица предпочитает довольствоваться безмолвными лайками.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова объявила войну коронавирусу.
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