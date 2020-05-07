Нарядила елку и пожарила шашлык: Волочкова объявила войну COVID-19
Звезда отечественного шоу-бизнеса продолжает шокировать фанатов забавными выходками.
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Фото, видео: ТАСС / Максим Григорьев, Instagram @volochkova_art
Скандально известная балерина Анастасия Волочкова решила, что с самоизоляцией из-за коронавируса и в правду пора заканчивать.
В своем Instagram артистка опубликовала несколько видео, где на личном примере показала, как правильно бороться с опасным врагом и при этом не впасть в депрессию.
«У нас прекрасный романтический день! И всем вам советую из этой шизофрении выходить. У нас елка зажжена, посмотрите! Мы решили сегодня устроить себе Новый год. Нет бенгальских огней… Но огонь горит в моей душе, и этим огнем я со всеми вами делюсь!» — обратилась ко всем поклонникам Анастасия.
Вдогонку бывшая прима-балерина Большого театра призвала россиян последовать ее примеру и пожарить «самоизоляционный» шашлык в знак протеста против бесцельного пребывания взаперти. Звезда, конечно, упомянула, что придерживается строгой диеты и никогда не позволяет лишнего, однако в честь торжественного события решила поступиться принципами.
«Дорогие мои, я держу в руках то, что я не ем… Но, кусочек курицы я съем… Знаете, Волочкова и шашлык — это, наверное, очень смешно. Но без чувства юмора в наши дни просто не обойтись. Да и вообще все в жизни нужно воспринимать с позитивом! Всем вам добра и счастья!» — подытожила Волочкова.
Узнать, что думают по поводу такого праздника поклонники балерины, к сожалению, невозможно. Анастасия по-прежнему держит комментарии закрытыми. Видимо, не хочет портить себе настроение, читая банальные хейтерские речи.
Ранее 5-tv.ru показал необычное видео, где Анастасия Волочкова танцует на девятом месяце беременности.
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