Скандально известная балерина Анастасия Волочкова решила, что с самоизоляцией из-за коронавируса и в правду пора заканчивать.

В своем Instagram артистка опубликовала несколько видео, где на личном примере показала, как правильно бороться с опасным врагом и при этом не впасть в депрессию.

«У нас прекрасный романтический день! И всем вам советую из этой шизофрении выходить. У нас елка зажжена, посмотрите! Мы решили сегодня устроить себе Новый год. Нет бенгальских огней… Но огонь горит в моей душе, и этим огнем я со всеми вами делюсь!» — обратилась ко всем поклонникам Анастасия.

Вдогонку бывшая прима-балерина Большого театра призвала россиян последовать ее примеру и пожарить «самоизоляционный» шашлык в знак протеста против бесцельного пребывания взаперти. Звезда, конечно, упомянула, что придерживается строгой диеты и никогда не позволяет лишнего, однако в честь торжественного события решила поступиться принципами.

«Дорогие мои, я держу в руках то, что я не ем… Но, кусочек курицы я съем… Знаете, Волочкова и шашлык — это, наверное, очень смешно. Но без чувства юмора в наши дни просто не обойтись. Да и вообще все в жизни нужно воспринимать с позитивом! Всем вам добра и счастья!» — подытожила Волочкова.

Узнать, что думают по поводу такого праздника поклонники балерины, к сожалению, невозможно. Анастасия по-прежнему держит комментарии закрытыми. Видимо, не хочет портить себе настроение, читая банальные хейтерские речи.

Ранее 5-tv.ru показал необычное видео, где Анастасия Волочкова танцует на девятом месяце беременности.