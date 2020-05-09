Маленькие дети Дробыша устроили заезд на квадроциклах

Выходной день в семье композитора и продюсера Виктора Дробыша прошел на даче. Его десятилетняя дочь Лида и девятилетний сын Даниил провели это время необычно для своего возраста. Дети устроили гонки на квадроциклах. Это транспортное средство нелегко в управлении для малышей и во время катаний по бездорожью опасно даже для взрослых. Однако ребята справились. На видео, которое выложила Лида, ее младший брат уверенно держится на месте водителя.

«Вот мое сегодняшнее путешествие! А на видео мой любимый братик! Катались на квадроциклах! По огромным лужам! Вода по пояс. Классное видео снял с нами папа. Он был с нами. Ему очень понравилось», — написала под видеороликом Лида Дробыш.

Instagram @vdrobysh

Свое десятилетие автор поста отметила накануне. Отец трогательно поздравил наследницу с днем рождения и подарил ей смартфон. Девочка тут же завела Instagram и начала активно его осваивать. Видео катаний на квадроциклах стало 13-й по счету ее публикацией за первые сутки.

Ранее 5-tv.ru Виктор Дробыш встал к балетному станку.