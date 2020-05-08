Нижний Новгород уходит под воду: сильнейшие ливни затопили центр города

Прогноз синоптиков не утешителен.

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Фото, видео: Zuma\TASS

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Погода

Жители Нижнего Новгорода столкнулись с природной стихией — обрушившиеся ливни затопили центр города. Как пишут пользователи в соцсетях, наибольшие подтопления наблюдаются на Окском съезде и в районе торгового центра «Лобачевский плаза».

Очевидцы пишут, что дождь смывает на проезжую часть грунт, что еще больше затрудняет движение.

На кадрах видно, что на некоторых улицах вода на дороге полностью покрывает высоту колес, а кое-где и вовсе достигает середины автомобилей.

Пешеходы по колено в воде вынуждены пробираться по своим делам.

Местные жители утверждают, что затопления в городе происходят каждый год из-за неработающих ливневок.

Прогноз синоптиков не утешителен: в ближайшие часы в Нижнем Новгороде ожидаются грозы, ливни и порывы ветра до 15 м/с. Такая погода сохранится ночью и днем 9 мая.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил принять всесторонние меры для ликвидации последствий удара стихии в столице региона.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru передавал, что из-за сильного ливня в Ингушетии река Сунжа вышла из берегов.

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