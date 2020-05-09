«Утро в сосновом лесу»: троих медвежат на макушке ели заметили на Сахалине

Утро 9 мая для некоторых жителей Сахалинской области началось очень необычно. Несколько прохожих, гуляя по лесу, расположенному вблизи села Вал, между районными центрами Ноглики и Оха, увидели на макушке высокой ели трех медвежат. Конечно, такую картину сразу запечатлели на камеру телефона и тут же выложили видео в сеть, пишет Sakhalin.info, публикуя видео.

«Вон, медвежата сидят! Ой, еще что-то носиками [делают]. Вот залезли, а!», — комментирует происходящее очевидица.

Sakhalin.info

Пользователей рунета в целом позабавил необычный ролик. Правда, публика разделилась на два лагеря, обсуждая будущее медвежат. Так, одни утверждали, что даже маленькие звери способны спуститься с дерева, на которое взгромоздились, а другие переживали, что медвежата остались без мамы и теперь вынуждены «куковать» на ели до лучших времен.

«Такие милые! Может, их нужно было как-нибудь снять? Жалко ведь!»

«Да что с ними случится? Медведь — крупный и умный зверь. Вы не знаете их возможностей!»

«Прям как котята! Что же теперь с ними будет? Надо вызывать спасателей!» — спорили юзеры.

Впрочем, через несколько минут нашелся среди пользователей остроумный критик, который посоветовал оставить в покое животных и просто наслаждаться картиной «Утро в сосновом лесу» в натуральную величину.

Ранее 5-tv.ru показал забавное видео, главный герой которого — толстый сибирский кот — взорвал YouTube.