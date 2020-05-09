Стала известна личность доставшего нож в конфликте с волейболистом Спиридоновым
Инцидент произошел в Москве 7 мая, злоумышленник был вскоре задержан.
Фото: РИА Новости / Владимир Песня
Мужчина устроил скандал в отделении банка в районе торгового центра «Румянцево» на юго-западе Москвы, а когда охранники вывели его из помещения, то стал угрожать ножом прохожим на парковке.
Инцидент произошел днем 7 мая на Киевском шоссе. Одним из очевидцев стал российский волейболист, доигровщик уфимского «Урала», мастер спорта международного класса Алексей Спиридонов, который заявил, что «еле отбился» от нападавшего.
Как стало известно 5-tv.ru, злоумышленником, которого вскоре задержали, оказался 32-летний уроженец Таджикистана Хасан Ш.
Он явился в финансовое учреждение с целью получить денежный перевод из другого государства. Однако сотрудники объяснили ему, что данная услуга не предоставляется, что, по всей видимости, и привело его в ярость.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о нападении с ножом на человека в петербургской квартире.
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