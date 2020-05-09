Стала известна личность доставшего нож в конфликте с волейболистом Спиридоновым

Мужчина устроил скандал в отделении банка в районе торгового центра «Румянцево» на юго-западе Москвы, а когда охранники вывели его из помещения, то стал угрожать ножом прохожим на парковке.

Инцидент произошел днем 7 мая на Киевском шоссе. Одним из очевидцев стал российский волейболист, доигровщик уфимского «Урала», мастер спорта международного класса Алексей Спиридонов, который заявил, что «еле отбился» от нападавшего.

Twitter @spirik15

Как стало известно 5-tv.ru, злоумышленником, которого вскоре задержали, оказался 32-летний уроженец Таджикистана Хасан Ш.

Он явился в финансовое учреждение с целью получить денежный перевод из другого государства. Однако сотрудники объяснили ему, что данная услуга не предоставляется, что, по всей видимости, и привело его в ярость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о нападении с ножом на человека в петербургской квартире.