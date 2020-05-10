Американские военные сообщили о взрыве российского бака в космосе

Представители ВВС США заявили, что в космосе взорвался бак российского разгонного блока «Фрегат-СБ». Об этом сообщает 18-я эскадрилья космического пространства военно-воздушных сил США в Twitter. В результате взрыва образовалось 65 обломков.

Отмечается, что взрыв произошел 8 мая между семью и восьмью часами утра по московскому времени.

Twitter @18SPCS

«Отслеживаются 65 обломков — это не связано со столкновением (с другим объектом)», — говорится в сообщении.

Разрушившийся бак, по данным ВВС США, имеет номер 37756 в американском военном каталоге. Представляют ли обломки бака угрозу для действующих спутников, не уточняется. До момента взрыва бак был расположен на орбите с минимальной высотой в 422 километра и максимальной — 3606 километров.

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