Фото и видео с места смертельной аварии на трассе появляются в социальных сетях.

Машины всмятку: три человека погибли в массовом ДТП под Иркутском

Фото: www.globallookpress.com

Три человека погибли в результате массового ДТП в Иркутской области. В социальных сетях появляются фото и видео с места страшного столкновения трех автомобилей.

Авария произошла поздним вечером 9 мая вблизи поселка Мальта Усольского района. Здесь столкнулись три автомобиля: ВАЗ-2109, Toyota Vista и ВАЗ-2110. Предварительно установлено, что водитель «девятки» выехал на встречную полосу.

 
 
 
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Публикация от Дтп Иркутск и Иркутская обл (@dtp38rus_)

«33-летний водитель ВАЗ-2109 и двое мужчин 31 и 29 лет, находящиеся в салоне, скончались на месте», — говорится в сообщении главка МВД по Иркутской области.

Еще один 29-летний пассажир «девятки» был госпитализирован с различными травмами. В больницу также доставили 44-летнего водителя ВАЗ-2110. Полиция продолжает устанавливать обстоятельства происшествия.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места обрушения моста под Тюменью. Рухнувшее сооружение раздавило легковушку.

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