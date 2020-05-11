Изображение карты, сделанное в Лондоне 1 августа 1922 года, опубликовано на сайте Reddit.com.

Несуществующие страны на карте мира 1922 года удивили пользователей сети

Фото: YAY

На сайте Reddit.com. появилось изображение карты, сделанное в Лондоне 1 августа 1922 года. Снимок выложен в высоком качестве, что позволяет рассмотреть на нем различные континенты и детально изучить все государства, а также торговые пути и города.

Некоторые названия, отмеченные на карте 1922 года, отличаются от нынешних. Например, Гавайи указаны как Сандвичевы острова (именно так их назвал Джеймс Кук). На Аравийском полуострове отдельно от Саудовской Арави отмечен Хиджаз — на его территории расположены священные для мусульман города Медина и Мекка.

Некоторые государства, изображенные на снимке, более не существуют или изменили свой статус. Например, Британская Индия. Теперь это четыре страны — Индия, Пакистан, Бангладеш и Мьянма.

Интересно, что Корея в то время была одним государством, Иордании еще не существовало (ее территория тогда входила в Палестину), а Югославия, наоборот, присутствует на карте.

Несуществующие страны на карте мира 1922 года удивили пользователей сети

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Reddit.com

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уникальные наскальные рисунки найдены в Дагестане.

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