По информации инсайдеров, у пары появился первенец. Однако сами звезды пока эту информацию никак не прокомментировали.

Певица Игги Азалия и рэпер Playboi Carti впервые стали родителями?

Фото: Instagram @thenewclassic

Поклонники бурно обсуждают отношения австрало-американской хип-хоп-исполнительницы Игги Азалии и ее бойфренда рэпера Джордана Картера, известного под псевдонимом Playboi Carti. По информации инсайдеров TMZ, у пары родился ребенок. Впрочем, сами звезды пока слухи никак не комментируют.

В подтверждение информации о появлении первенца у знаменитостей, издание приводит тот факт, что рэпер купил новый Rolls-Royce за 400 тысяч долларов. Якобы музыканту понадобился люксовый внедорожник, приспособленный для семейных поездок, чтобы безопасно возить наследника. Отмечается, что вместительность салона автомобиля позволяет легко и безопасно устанавливать детское сиденье.

По данным зарубежных СМИ, Игги Азалия и Playboi Carti начали встречаться еще в 2018 году, однако старались никак не афишировать отношения. Артисты даже не публикуют совместные фотографии в социальных сетях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илон Маск стал отцом в шестой раз.

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