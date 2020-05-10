Лидер группы Little Big Илья Прусикин опубликовал трогательное видео в Instagram. Певец показал подписчикам, как занимается музыкой со своим двухлетним сыном Добрыней. На кадрах исполнитель, сидя в машине, напевает легендарную композицию группы Queen «Богемская рапсодия» и просит ребенка повторять за ним.

Мальчик справляется с задачей, пытается попадать в ритм и подражать своему отцу, который блестяще исполняет начало знаменитой песни.

Фолловеры едва сдерживали умиление при виде семейного видео Прусикина и отметили, что музыкант — очень заботливый и внимательный отец.

«Какие милашки!»

«Queen! Это слишком мило, несите ведро для слез!»

«Какое чудо!»

«Какой миленький!» — восхищались поклонники.

Илья Прусикин женился на своей возлюбленной Ирине Смелой в июле 2016 года. 26 ноября 2017 года у пары родился сын Добрыня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Little Big готовы представить Россию на «Евровидении-2021».