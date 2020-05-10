Трогательное видео с участием своего двухлетнего сына Добрыни вокалист опубликовал в Instagram.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @iliyaprusikin

Тема:
Little Big

Лидер группы Little Big Илья Прусикин опубликовал трогательное видео в Instagram. Певец показал подписчикам, как занимается музыкой со своим двухлетним сыном Добрыней. На кадрах исполнитель, сидя в машине, напевает легендарную композицию группы Queen «Богемская рапсодия» и просит ребенка повторять за ним.

Мальчик справляется с задачей, пытается попадать в ритм и подражать своему отцу, который блестяще исполняет начало знаменитой песни.

Фолловеры едва сдерживали умиление при виде семейного видео Прусикина и отметили, что музыкант — очень заботливый и внимательный отец.

«Какие милашки!»

«Queen! Это слишком мило, несите ведро для слез!»

«Какое чудо!»

«Какой миленький!» — восхищались поклонники.

Илья Прусикин женился на своей возлюбленной Ирине Смелой в июле 2016 года. 26 ноября 2017 года у пары родился сын Добрыня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Little Big готовы представить Россию на «Евровидении-2021».

Тема:
Little Big
10 мая
Клип Little Big на трек «Hypnodancer» попал в тренды YouTube в 26 странах мира
10 мая
«Если позовут»: Little Big готовы представить Россию на «Евровидении-2021»
10 мая
Более 11 миллионов просмотров: новый клип Little Big разорвал YouTube
8 мая
Новый клип Little Big: Какие отсылки можно увидеть?
8 мая
Очередной шедевр: Little Big представили новую песню и клип Hypnodancer
8 мая
Результаты опроса: что читают фанаты Little Big и Nirvana
7 мая
«Жги, Димон»: Нагиев учится танцам у «пухляша» из клипа Little Big
3 мая
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров на YouTube
1 мая
COVID-19 не страшен?! Солистка Little Big отмечает день рождения в компании друзей
30 апр
Не узнать! Солистка Little Big показала, как выглядела до феноменального похудения

Читайте также

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 22%
73.87
-0.25 80.00
-0.06
Астрологический карнавал и сюрпризы: Что звезды сулят на неделю с 11 по 17 мая

Последние новости

21:39
Житель Петербурга расстрелял из «травмата» своего собутыльника
21:31
Фантастически красивая радуга украсила небо над Москвой — видео
21:24
Вирусолог предупредил о резком росте случаев заражения коронавирусом в РФ
21:13
Последняя принцесса из королевской династии Ирака умерла на сотом году жизни
21:03
Сын петербургского бизнесмена рассказал о похищении своего отца
20:54
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 10 мая

Сейчас читают

Светлана Лобода «засветила» на фото голую грудь в упавшем платье
Россиян предупредили о майском снеге
«Смотрю и радуюсь»: Собчак удивлена изменениям в жизни Виторгана после развода

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок