Лидер Little Big Илья Прусикин учит сына исполнять легендарную песню Queen
Трогательное видео с участием своего двухлетнего сына Добрыни вокалист опубликовал в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @iliyaprusikin
Лидер группы Little Big Илья Прусикин опубликовал трогательное видео в Instagram. Певец показал подписчикам, как занимается музыкой со своим двухлетним сыном Добрыней. На кадрах исполнитель, сидя в машине, напевает легендарную композицию группы Queen «Богемская рапсодия» и просит ребенка повторять за ним.
Мальчик справляется с задачей, пытается попадать в ритм и подражать своему отцу, который блестяще исполняет начало знаменитой песни.
Фолловеры едва сдерживали умиление при виде семейного видео Прусикина и отметили, что музыкант — очень заботливый и внимательный отец.
«Какие милашки!»
«Queen! Это слишком мило, несите ведро для слез!»
«Какое чудо!»
«Какой миленький!» — восхищались поклонники.
Илья Прусикин женился на своей возлюбленной Ирине Смелой в июле 2016 года. 26 ноября 2017 года у пары родился сын Добрыня.
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