Фестиваль Comic Con пройдет в онлайн-режиме из-за коронавируса

Знаменитый фестиваль гик-культуры Comic Con пройдет в онлайн-режиме из-за коронавируса. Об этом сообщает «Российская газета».

Цифровую версию организаторы назвали Comic Con At Home. Ее выход они анонсировали в Twitter.

See you this summer! #ComicConAtHome pic.twitter.com/Sf5UbJkXtE