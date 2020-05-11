Фестиваль Comic Con пройдет в онлайн-режиме из-за коронавируса

Знаменитый фестиваль гик-культуры Comic Con пройдет в онлайн-режиме из-за коронавируса. Об этом сообщает «Российская газета».

Цифровую версию организаторы назвали Comic Con At Home. Ее выход они анонсировали в Twitter.

Причем организаторы разбавили анонс шутливыми заявлениями. Всем гостям обещаны «бейджи», «бесплатная парковка», любимые закуски на индивидуальный вкус, а также билеты в первом ряду и даже разрешено брать с собой домашних питомцев!

Сообщается, что онлайн-фестиваль состоится летом. Однако точные даты неизвестны.

Comic Con — фестиваль популярной культуры посвященный фантастике, кино, комиксам, аниме, косплею, настольным и видеоиграм. Традиционно событие проходит ежегодно летом в Сан-Диего с 1970 года. Фестиваль собирает миллионы людей со всех стран мира. Изначально задумывался, как выставка комиксов и связанного с ними популярного искусства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что объявлен список участников VK Fest 2020. Онлайн-фестиваль пройдет в период с 15 по 21 мая 2020 года.