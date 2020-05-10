Взрыв прогремел у частного дома в Георгиевском городском округе.

Восемь человек пострадали при взрыве гранаты в Ставрополье

Фото: www.globallookpress.com

Восемь человек пострадали при взрыве гранаты в Ставрополье. Как стало известно 5-tv.ru, взрыв прогремел у частного дома в Георгиевском городском округе. Компания отдыхала на участке рядом с частным домом. По предварительной информации, предмет, похожий на гранату, бросил сосед.

В настоящее время все пострадавшие госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии.

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