В ВОЗ допустили выход России на плато по заболеваемости коронавирусом
По данным организации, показатели в стране упали ниже ключевого значения в 7% и дошли до 5,5%.
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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович допустила выход страны на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщает агентство Bloomberg.
Специалист отметила, что показатели в России с 6 мая опустились ниже ключевого значения в 7% и достигли 5,5%.
«Мы надеемся, судя по последним дням, что это плато», — сказала Мелита Вуйнович.
Кроме того, представитель ВОЗ посчитала «очень разумным» решение мэра Москвы Сергея Собянина о продлении режима самоизоляции в столице до конца мая. Мелита Вуйнович отметила, что главы российских регионов смогут ослабить действующие ограничительные меры в случае, если на протяжении двух недель количество выявленных инфицированных COVID-19 будет снижаться.
Представитель организации также призвала власти быть готовыми к повторным вспышкам коронавируса и вводить при необходимости точечные меры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что вирусолог предупредил о резком росте случаев заражения коронавирусом в РФ.
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