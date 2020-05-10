В ВОЗ допустили выход России на плато по заболеваемости коронавирусом

По данным организации, показатели в стране упали ниже ключевого значения в 7% и дошли до 5,5%.

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Фото, видео: ТАСС / MARTIAL TREZZINI, /Григоров Гавриил, /Галкин Николай, /Шарифулин Валерий, / Бобылев Сергей

Тема:
Эпидемия коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович допустила выход страны на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщает агентство Bloomberg.

Специалист отметила, что показатели в России с 6 мая опустились ниже ключевого значения в 7% и достигли 5,5%.

«Мы надеемся, судя по последним дням, что это плато», — сказала Мелита Вуйнович.

Кроме того, представитель ВОЗ посчитала «очень разумным» решение мэра Москвы Сергея Собянина о продлении режима самоизоляции в столице до конца мая. Мелита Вуйнович отметила, что главы российских регионов смогут ослабить действующие ограничительные меры в случае, если на протяжении двух недель количество выявленных инфицированных COVID-19 будет снижаться.

Представитель организации также призвала власти быть готовыми к повторным вспышкам коронавируса и вводить при необходимости точечные меры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вирусолог предупредил о резком росте случаев заражения коронавирусом в РФ.

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Тема:
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