В ВОЗ допустили выход России на плато по заболеваемости коронавирусом

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович допустила выход страны на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщает агентство Bloomberg.

Специалист отметила, что показатели в России с 6 мая опустились ниже ключевого значения в 7% и достигли 5,5%.

«Мы надеемся, судя по последним дням, что это плато», — сказала Мелита Вуйнович.

Кроме того, представитель ВОЗ посчитала «очень разумным» решение мэра Москвы Сергея Собянина о продлении режима самоизоляции в столице до конца мая. Мелита Вуйнович отметила, что главы российских регионов смогут ослабить действующие ограничительные меры в случае, если на протяжении двух недель количество выявленных инфицированных COVID-19 будет снижаться.

Представитель организации также призвала власти быть готовыми к повторным вспышкам коронавируса и вводить при необходимости точечные меры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вирусолог предупредил о резком росте случаев заражения коронавирусом в РФ.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112