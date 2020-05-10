До 15 человек возросло число пострадавших от взрыва гранаты в Ставрополье

Число пострадавших от взрыва гранаты в Ставрополье возросло до 15 человек.

«Пострадали 15 человек, один в тяжелом состоянии, двое — в средней степени тяжести. Они получили повреждения нижних конечностей. Кто кинул гранату — еще неизвестно», — цитирует представителя мэрии Георгиевского городского округа Интерфакс- Юг.

Инцидент произошел в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа во время празднования дня рождения местной жительницы. По предварительной информации, соседу, проживающему в том же доме — 56-летнему Алексею Т. — показалось, что компания слишком сильно шумит, после чего мужчина бросил в них гранату РГД-5. Подозреваемый задержан, допросить его следователи пока не могут, так как мужчина находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В поселок Приэтокский выехал начальник ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Инцидент произошел во дворе частного жилого дома на две семьи по адресу улица Молодежная 72. Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате подрыва взрывного устройства пострадали 11 человек.